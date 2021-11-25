Украинский эксперт Гончар придумал способ заставить Россию продлить газовый транзит

Только давление через ЕС и отдельно через Германию может заставить Россию проявить "жест доброй воли" в газовом вопросе по отношению к Киеву. Так считает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Он уверен, что РФ будет вынуждена продлить соглашение о транзите газа через Украину или подписать новый договор, если Запад не позволит Москве запустить "Северный поток – 2".

"Конечно, если Евросоюз, в частности Германия, займёт жёсткую позицию по "Северному потоку – 2" как проекту, что не соответствует европейским интересам и принципам, тогда России не будет куда деваться, кроме как продлевать соглашение с Украиной или подписывать новое", — написал Гончар в статье для издания "Главред".

Автор статьи при этом утверждает, что продление соглашения о транзите газа через украинскую территорию сейчас "не входит в планы России". Якобы цель Москвы — обнулить перекачку российского газа раньше, чем истечёт срок действия нынешнего договора, заявляет эксперт. Он призывает Украину со своей стороны напоминать о том, что должно быть заключено новое соглашение.

"Но нашего желания недостаточно. Нужно задействовать серьёзные рычаги воздействия. Единственный рычаг влияния и тогда, и сейчас — это позиция США", — пишет Гончар в своей статье.