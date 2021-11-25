Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили новые обвинения

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили новые обвинения. Теперь ему вменяется статья об организации преступного сообщества и мошенничестве, сообщил адвокат Михаил Карапетян.

"Его обвиняют в организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями, а также в обвинении есть несколько эпизодов 159-й статьи УК", — сказал Карапетян в беседе с РБК.

Он уточнил, что Фургал не признаёт себя виновным, а также отрицает, что имеет какое-либо отношение к произошедшему. При этом подробности адвокат не уточнил, поскольку связан подпиской о неразглашении.