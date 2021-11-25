Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили новые обвинения
По версии следствия, экс-чиновник не только создал ОПГ, но также совершил мошенничество в особо крупном размере.
Сергей Фургал. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили новые обвинения. Теперь ему вменяется статья об организации преступного сообщества и мошенничестве, сообщил адвокат Михаил Карапетян.
"Его обвиняют в организации преступного сообщества, злоупотреблении полномочиями, а также в обвинении есть несколько эпизодов 159-й статьи УК", — сказал Карапетян в беседе с РБК.
Он уточнил, что Фургал не признаёт себя виновным, а также отрицает, что имеет какое-либо отношение к произошедшему. При этом подробности адвокат не уточнил, поскольку связан подпиской о неразглашении.
Однако другой защитник — Дмитрий Довгий — добавил, что речь идёт о мошенничестве в особо крупном размере. Как пишут РИА "Новости", оно насчитывает семь эпизодов и связано со сферой кредитования.
Лайф напоминает, что Фургал был задержан возле своего дома 9 июля 2020 года и доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств хабаровских предпринимателей и покушении на убийство. В суде экс-глава края заявил, что не причастен к преступлениям, в которых его обвиняют. В начале февраля 2021 года Фургалу предъявили обвинение в убийствах и хранении оружия в окончательной редакции.
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