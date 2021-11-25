В Счётной палате оценили потери бюджета от нелегальных сигарет

Из-за больших объёмов нелегальной табачной продукции бюджет России потерял за пять лет 295,6 млрд рублей. Такую оценку дала Счётная палата, добавив, что большая часть потерь пришлась на недополучение табачного акциза. Лишь 49,3 млрд дефицита сформировалось из-за НДС, который мог бы быть уплачен.

Как пишет РБК, такие потери связаны с тем, что доля нелегальной табачной продукции в России за пять лет выросла почти в десять раз — с 1,1 до 10,7%. По факту с каждой десятой пачки не уплачивается акциз. Главную причину разрастания чёрного рынка табака Счётная палата видит в том, что в России ставки табачного акциза на 39–50% выше, чем в странах ЕАЭС.

Чтобы потери минимизировать, ведомство предлагает передать доходы от акцизов на табак в консолидированные бюджеты регионов и продолжать внедрять систему маркировки.

"Сейчас у них [регионов] нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков, где продаются сигареты, потому что весь акциз поступает в федеральный бюджет", — говорит аудитор Андрей Батуркин.