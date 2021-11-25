В Германии балет "Щелкунчик" признали расистским и закрыли

Государственный балет Берлина отменил показ классической программы "Щелкунчика". Обошедшаяся в 1,5 миллиона евро постановка была подготовлена российскими хореографами Василием Медведевым и Юрием Бурлакой в 2013 году. Причиной принятого в Германии решения стало то, что двое детей выходят на сцену в гриме, имитирующем тёмную кожу. В этом усмотрели элементы расизма.

"То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто тёмным гримом. Всё это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений", — цитирует Bild исполняющую обязанности художественного руководителя балетной труппы Кристиану Теобальд.

Также не понравился критикам китайский танец, где артисты передвигаются по сцене "мелкими семенящими шажками". Между тем, как подчеркнула Теобальд, когда под руководством балетмейстера Йоханнеса Омана "блэкфейсинга" уже не было и дети выступали с лицами без традиционного грима, это было серьёзным нарушением авторского права.

Теперь вместо классического балета Чайковского с 3 декабря будут давать "Дон Кихота", действие которого происходит не в предрождественскую ночь, а под солнцем Испании. Между тем на вопрос, нет ли расистских элементов в этом балете, когда речь идёт о цыганах — хитанос, Теобальд ответила, что в испанском языке слово "хитанос" не имеет такой негативной коннотации, как слово "цыгане" (Zigeuner) в немецком языке. Тем не менее программки были переработаны и снабжены пояснительной информацией. Возвращаясь же к "Щелкунчику", она уточнила, что постановку в театре не планируют снимать насовсем.