Штамм-камикадзе: Почему дельта-коронавирус "самоуничтожился" в Японии Заболеваемость в этой стране внезапно упала до поистине мизерного уровня после недавних рекордных значений. 24 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Вот как выглядит статистика по ковиду в Японии, согласно порталу stopcovid19.jp. Розовым цветом обозначено количество новых случаев заражения за сутки. На 20 августа 2021 года пришёлся пик новых положительных ПЦР, рекордное число за всю пандемию: 25 975. А теперь смотрим на 22 ноября: 45. 45 случаев на всю Японию. Что характерно: как раз к концу августа в стране полностью воцарился дельта-коронавирус, все прочие штаммы он благополучно вытеснил.

Были предположения, что дело в высоком уровне вакцинации: привилось более 75% населения, то есть это крепкий коллективный иммунитет. Но дело в том, что это навело учёных на мысль сопоставить это положение дел с ситуацией, скажем, в Южной Корее: там вакцинировано свыше 82% жителей. И выясняется, что в этом государстве никакого чуда не произошло.

Японский феномен заинтриговал генетиков. Как сообщает Japan Times, они изучили РНК SARS-CoV-2, извлечённые из образцов пациентов за последние несколько месяцев. В итоге составили картину генетического многообразия вариантов и исходного альфа-штамма, и дельты. Учёные ожидали, что преимущество дельты в том, что у неё больше вариантов. Но всё оказалось совершенно наоборот: у альфы насчитали целых пять общих групп разновидностей, а у дельты — только две.

В итоге оказалось, что дело совсем в другом. Надо сказать, что геном у ковида чрезвычайно сложный — 30 тысяч последовательностей. Для сравнения: у гепатита В — почти в десять раз меньше. И поскольку у короны РНК такая замысловатая, то для неё и, соответственно, выше риск всевозможных ошибок в процессе воспроизводства. А чтобы минимизировать эти ошибки, в вирусной частице предусмотрен специальный фермент — белок под названием nsp14. Nsp значит "неструктурный протеин". И этот протеин во время сборки новой РНК для очередного репликанта как бы обрабатывает эту РНК, обходит её дозором и оценивает, насколько точно всё скопировано. И не просто оценивает: он вооружён некими инструментами, с помощью которых он поправляет всё, что считает неправильным.

Так вот, оказывается, в одном определённом участке данного белка — при этом именно в дельте — накопилось какое-то фантастическое количество мутаций. И мутации эти ничего не улучшили, а наоборот — практически вывели из строя весь этот дежурный белок. То есть он уже не может ничего ни проверять, ни исправлять. В итоге репликанты получаются бракованными и неспособными к нормальному продолжению своего болезнетворного рода.

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Кстати, путём эксперимента учёные получили весомый аргумент в пользу того, что дело действительно в этом nsp14: они взяли образцы вируса атипичной пневмонии SARS (ближайшего родственника ковида) и в лаборатории искусственно вызвали мутации в данном белке. И вышло именно то, чего и ожидали: вирус очень быстро стал недееспособным. Теперь исследователи подозревают, что это и привело к неожиданному и загадочному прекращению вспышки атипичной пневмонии в 2003 году.

Тем не менее остались вопросы. Мутации в белке-ревизоре находят в образцах ещё в двух десятках других стран, но нигде в мире не наблюдают такого их количества, как в Японии. Так в чём всё-таки секрет? Генетики подозревают, что здесь может быть замешан другой фермент — на этот раз тот, что содержится в человеческом организме. Он называется APOBEC3A и считается принципиально важной частью врождённого иммунитета. Его работа как раз в том, чтобы портить вражеский геном, а именно — вызывать в нём мутации и блокировать производство репликантов. Правда, иногда это имеет обратное действие. Например, когда он таким образом атакует раковую клетку. Он хочет как лучше, а по факту вызванные им мутации только помогают развитию опухоли и ускоряют появление метастаз.

Почему в данном случае победу над дельтой приписывают именно APOBEC3A? Потому что у жителей Азии в организме его намного больше, чем у европейцев или африканцев. И остаётся только предположить, что конкретно у японцев этого фермента рекордные запасы.

Таинственное исчезновение дельты в Японии Лайфу прокомментировал генетик, доктор биологических наук, заслуженный врач России, член-корреспондент РАН, профессор Евгений Лильин. Он подчеркнул, что относится к сообщениям об этом очень скептически.

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— Вопрос крайне сложный, потому что сегодня не только в России, но и в мире хайп — это предмет номер один. Неясно, есть ли какие-то серьёзные основания утверждать, что в Японии штаммы вирусов CoViD-19 самоуничтожаются. То есть им там наскучило кантоваться среди японцев и они перешли к самоуничтожению. Есть ли у этого обоснования с точки зрения науки и ни в коем случае не генетики, а вирусологии? Мы этого сегодня не знаем. Для русских СМИ и учёных было бы чрезвычайно интересно узнать: это очередной фейк или за этим стоят действительно какие-то серьёзные исследования, — вопрошает он.

Как отметил учёный, генетические особенности некоторых популяций широко известны: например, неспособность северных народов быстро выводить из организма алкоголь.

— Все наши северные народы — нивхи и так далее — не имеют фермента алкогольдегидрогеназы. Поэтому у них выпитая рюмка водки может циркулировать месяцами и они спиваются очень быстро. На предмет изучения японцев с этой точки зрения мы не имеем никаких официальных, конкретных данных. Нужна соответствующая статья в журнале Lancet или Nature, — объяснил профессор Лильин.

В то же время он признал, что мировому научному сообществу стоит задуматься над вопросом воздействия на вирусный геном и создания патогенам невыносимых условий таким способом.

— Безусловно, да, но на это понадобятся годы. Создать вирусу такие невыносимые условия можно с помощью химических веществ и так далее. Но это требует многолетних исследований. Это, кстати говоря, мысль хорошая, чтобы попробовать защитить человечество не только от CoViD-19, но и от других инфекций, пандемий, с помощью уже изученных химических или физических факторов. Вот эта задача может быть поставлена, и она очень интересна, — подчеркнул член-корреспондент РАН.

Авторы Адель Романенкова