Минздрав: Вакцина для подростков "Спутник М" показала высокую безопасность

Российская антиковидная вакцина "Спутник М" для подростков по итогам клинических исследований показала высокую эффективность и безопасность. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

"По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых "Гам-ковид-вак М" показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав РФ принял решение о регистрации вакцины", — говорится в сообщении ведомства.

В Минздраве уточнили, что "Спутник М" предназначен для подростков от 12 до 17 лет включительно. Препарат, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов, которые вводятся внутримышечно с интервалом в 21 день. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что данная вакцина поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря 2021 года.