Мясников готов подписаться под открытым письмом врачей противникам вакцинации

Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с "Вечерней Москвой" поделился своим мнением по поводу открытого письма врачей 11 российских больниц с предложением антипрививочникам посетить красные зоны.

"Я бы подписался, но у меня больница не под ковид. Такое обращение говорит о том, что врачи держат Зюганова, Миронова, других политиков и артистов за нормальных, но заблуждающихся людей. Возможно, для того чтобы понять истинное положение вещей, им нужен шок, пребывание в красной зоне и в моргах", — уточнил врач.

Хотя к адресатам этого послания Мясников отнёсся снисходительно, заверив, что им бы не написали, если бы они были "мракобесами", большинству людей, не осознающих последствия отказа от прививки, никакая экскурсия по красной зоне не поможет, уверен медик.

"К ним бы не обращались, если бы это были просто безумные антиваксеры, мракобесы, которых очень немало, совсем немало. Подобные люди не способны слышать никакие доводы. И в красной зоне, и в морге они скажут, что всё это бред, всё это искусственно, что лежат там вакцинированные", — подытожил Мясников, добавив, что подобный "не совсем необычный способ переубеждения" возможен в том случае, если направлен на думающих граждан.

Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых политики Геннадий Зюганов, Сергей Миронов, Пётр Толстой, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие медийные персоны. Медики отметили, что знакомы с их позицией по поводу прививок, и предложили им вместе пройти по красным зонам, реанимациям и моргам.