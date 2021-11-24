Эксперт Масалович раскрыл, как не попасть на фишинговые сайты в дни распродаж

Президент "Консорциума Инфорус" Андрей Масалович в беседе с телеканалом "360" рассказал, как не стать жертвой обмана мошенников, создающих фишинговые сайты, при покупке товаров в "чёрную пятницу".

Как отметил специалист, выявить сайт-фальшивку можно на регистраторах доменов. Кроме того, мошеннический ресурс от безопасного отличает сбор лишней информации.

"Для получения скидки от настоящего интернет-магазина обычно достаточно телефона и адреса электронной почты. Если же у вас требуют номер банковской карты или домашний адрес, то, скорее всего, это мошенники", — сказал Масалович.

Кроме того, следует проверить текст на предмет грамматических ошибок. Иногда мошенники не утруждают себя правилами русского языка, отмечает специалист.

Также в дни скидок россияне могут получать сообщения с якобы выгодными предложениями от каких-либо банков. В таких случаях эксперт советует перепроверить информацию. Можно зайти на сайт банка и поискать данную акцию. А если найти ничего не удалось, значит, предложение точно поступило от киберпреступников.