НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Эксперт Масалович раскрыл, как не попасть на фишинговые сайты в дни распродаж

По словам специалиста, в Сети следует обращать внимание на грамматические ошибки в тексте, а также на вопросы, касающиеся личной информации.

24 ноября, 18:14
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Президент "Консорциума Инфорус" Андрей Масалович в беседе с телеканалом "360" рассказал, как не стать жертвой обмана мошенников, создающих фишинговые сайты, при покупке товаров в "чёрную пятницу".

Согласовывать переводы с семьёй: Депутат Костенко предложила новый способ защиты россиян от телефонных мошенников

Согласовывать переводы с семьёй: Депутат Костенко предложила новый способ защиты россиян от телефонных мошенников

Как отметил специалист, выявить сайт-фальшивку можно на регистраторах доменов. Кроме того, мошеннический ресурс от безопасного отличает сбор лишней информации.

"Для получения скидки от настоящего интернет-магазина обычно достаточно телефона и адреса электронной почты. Если же у вас требуют номер банковской карты или домашний адрес, то, скорее всего, это мошенники", — сказал Масалович.

Россияне закупились на 33,3 млрд рублей во время распродажи 11.11 на AliExpress

Россияне закупились на 33,3 млрд рублей во время распродажи 11.11 на AliExpress

Кроме того, следует проверить текст на предмет грамматических ошибок. Иногда мошенники не утруждают себя правилами русского языка, отмечает специалист.

Также в дни скидок россияне могут получать сообщения с якобы выгодными предложениями от каких-либо банков. В таких случаях эксперт советует перепроверить информацию. Можно зайти на сайт банка и поискать данную акцию. А если найти ничего не удалось, значит, предложение точно поступило от киберпреступников.

Раскрыт секрет онлайн-шопинга: Что можно выгодно купить на "нерабочих" распродажах и как больше сэкономить

Раскрыт секрет онлайн-шопинга: Что можно выгодно купить на "нерабочих" распродажах и как больше сэкономить

Ранее в Сбере выяснили, откуда чаще всего россиянам звонят мошенники. Оказалось, что закрылись подпольные кол-центры, которые использовали самую примитивную схему: "Ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код".

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1