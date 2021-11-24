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Депутат Мажуга заявил, что поправки ЕР в бюджет отвечают приоритетам соцполитики

Парламентарий подчеркнул, что учтены все инициативы, которые есть в народной программе партии. Как отмечается, более 1,5 миллиона россиян внесли в неё свои предложения.

24 ноября, 18:04
<p>Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Госдума РФ в третьем чтении приняла проект бюджета на ближайшую "трёхлетку". Как заявил депутат ГД от партии "Единая Россия", первый зампредседателя думского Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга, государственные расходы на социально значимые направления в 2022–2024 годах вырастут на 107 миллиардов рублей.

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 1 января 2022 года

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 1 января 2022 года

По словам парламентария, Госдума поддержала поправку ЕР о ежегодном выделении трёх миллиардов рублей на ремонт общежитий вузов. Помимо этого, не менее 100 российских университетов получат грантовую поддержку на проекты развития в рамках программы "Приоритет 2030".

"Финансирование программ молодёжной занятости увеличится на три млрд рублей, более семи млрд рублей выделено на обеспечение связью населённых пунктов от 100 до 500 человек в субъектах РФ", — сказал Мажуга.

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета с социально значимыми поправками ЕР

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета с социально значимыми поправками ЕР

Он подчеркнул, что в бюджете учтены все инициативы, которые есть в народной программе партии. Как отмечается, более 1,5 миллиона россиян внесли в неё свои предложения.

Мажуга добавил, что приоритетом бюджетной политики является увеличение финансирования социальных программ, молодёжной политики, поддержки общественных организаций, модернизации системы здравоохранения, развитие науки и образования.

Ранее депутат Амельченкова заявила, что благодаря поправкам ЕР в бюджет удалось увеличить поддержку НКО. Парламентарий отметила, что финансирование в сравнении с цифрой, которая предусматривалась трёхлетним бюджетом на 2022 год, выросло почти на 1 миллиард рублей.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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