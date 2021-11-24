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Регион
Опубликовано 24 ноября 2021, 21:04

Депутат Мажуга заявил, что поправки ЕР в бюджет отвечают приоритетам соцполитики

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Парламентарий подчеркнул, что учтены все инициативы, которые есть в народной программе партии. Как отмечается, более полутора миллионов россиян внесли в неё свои предложения.

Госдума РФ в третьем чтении приняла проект бюджета на ближайшую трёхлетку. Как заявил депутат ГД от партии "Единая Россия", первый зампредседателя думского Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга, государственные расходы на социально значимые направления в 2022–2024 годах вырастут на 107 миллиардов рублей.

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 1 января 2022 года
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По словам парламентария, Госдума поддержала поправку ЕР о ежегодном выделении трёх миллиардов рублей на ремонт общежитий вузов. Помимо того, не менее 100 российских университетов получат грантовую поддержку на проекты развития в рамках программы "Приоритет 2030".

"Финансирование программ молодёжной занятости увеличится на три миллиарда рублей, более семи миллиардов рублей выделено на обеспечение связью населённых пунктов от 100 до 500 человек в субъектах РФ", — сказал Мажуга.

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета с социально значимыми поправками ЕР
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета с социально значимыми поправками ЕР

Он подчеркнул, что в бюджете учтены все инициативы, которые есть в народной программе партии. Как отмечается, более полутора миллионов россиян внесли в неё свои предложения.

Мажуга добавил, что приоритетом бюджетной политики является увеличение финансирования социальных программ, молодёжной политики, поддержки общественных организаций, модернизации системы здравоохранения, развитие науки и образования.

Ранее депутат Амельченкова заявила, что благодаря поправкам ЕР в бюджет удалось увеличить поддержку НКО. Парламентарий отметила, что финансирование в сравнении с цифрой, которая предусматривалась трёхлетним бюджетом на 2022 год, выросло почти на один миллиард рублей.

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Николь Вербер
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