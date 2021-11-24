Депутат Мажуга заявил, что поправки ЕР в бюджет отвечают приоритетам соцполитики

Парламентарий подчеркнул, что учтены все инициативы, которые есть в народной программе партии. Как отмечается, более полутора миллионов россиян внесли в неё свои предложения.

Госдума РФ в третьем чтении приняла проект бюджета на ближайшую трёхлетку. Как заявил депутат ГД от партии "Единая Россия", первый зампредседателя думского Комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга, государственные расходы на социально значимые направления в 2022–2024 годах вырастут на 107 миллиардов рублей.

По словам парламентария, Госдума поддержала поправку ЕР о ежегодном выделении трёх миллиардов рублей на ремонт общежитий вузов. Помимо того, не менее 100 российских университетов получат грантовую поддержку на проекты развития в рамках программы "Приоритет 2030".

"Финансирование программ молодёжной занятости увеличится на три миллиарда рублей, более семи миллиардов рублей выделено на обеспечение связью населённых пунктов от 100 до 500 человек в субъектах РФ", — сказал Мажуга.

Он подчеркнул, что в бюджете учтены все инициативы, которые есть в народной программе партии. Как отмечается, более полутора миллионов россиян внесли в неё свои предложения.

Мажуга добавил, что приоритетом бюджетной политики является увеличение финансирования социальных программ, молодёжной политики, поддержки общественных организаций, модернизации системы здравоохранения, развитие науки и образования.