В Словакии вместе с двухнедельным локдауном из-за ковида введут режим ЧС

В Словакии с 25 ноября вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и общенациональный локдаун из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

"В Словакии с четверга, 25 ноября, две недели будет действовать общенациональный локдаун и [одновременно] вводится режим ЧС, который будет действовать максимум 90 дней", — сказал премьер.

Вице-премьер республики Рихард Сулик отметил, что локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время суток, отмену массовых мероприятий, закрытие кафе и ресторанов, а также магазинов. Исключение составляют только те, где продаются предметы первой необходимости.