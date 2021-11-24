В Словакии вместе с двухнедельным локдауном из-за ковида введут режим ЧС
Меры, которые вступят в силу 25 ноября, предусматривают запрет на выход из дома в ночное время суток, отмену массовых мероприятий, закрытие кафе и ресторанов, а также некоторых магазинов.
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В Словакии с 25 ноября вводят режим чрезвычайной ситуации (ЧС) и общенациональный локдаун из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
"В Словакии с четверга, 25 ноября, две недели будет действовать общенациональный локдаун и [одновременно] вводится режим ЧС, который будет действовать максимум 90 дней", — сказал премьер.
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Вице-премьер республики Рихард Сулик отметил, что локдаун предусматривает запрет на выход из дома в ночное время суток, отмену массовых мероприятий, закрытие кафе и ресторанов, а также магазинов. Исключение составляют только те, где продаются предметы первой необходимости.
Отметим, что в республике с 22 ноября уже действует локдаун для граждан, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или не переболели инфекцией. Как отметили власти, данная мера необходима для уменьшения нагрузки на здравоохранение.
Ранее Лайф рассказывал, что в Чехии вводят локдаун для непривитых и не болевших ковидом. А до этого аналогичное решение приняли власти Австрии, ограничения в республике не распространяются на детей младше 12 лет. Нарушителей там будет наказывать полиция.
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