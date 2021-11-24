Представитель "Турпомощи" Горин отверг риски обрушения рынка из-за "ковидных" туров

Речь об обрушении рынка туризма и разорении туроператоров из-за пандемии коронавируса не идёт, фирмы готовы исполнить обязательства перед путешественниками, однако им нужно больше времени из-за стран, границы которых остаются закрытыми. Поэтому туристические организации обратились к правительству с просьбой перенести сроки выполнения обязательств по "ковидным" турам, рассказал член наблюдательного совета Ассоциации туроператоров "Турпомощь" Дмитрий Горин.

"Речь не идёт о разорении туроператоров, речь идёт о возможности выполнить обязательства перед туристами. Но мы не можем направить их в закрытую страну, так как не летают самолёты, не дают визы", — приводит его слова телеканал "Звезда".

Сейчас, добавил эксперт, открыто порядка 50 стран и туристических из них — около 20. Однако большинство мест остаются закрытыми. При этом фирмы сохраняют за собой обязательства организовать оплаченную поездку после полного открытия границ, добавил Горин.