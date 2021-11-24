Глава АТОР: Россиянам могут не вернуть деньги за туры, пропавшие из-за пандемии

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что около 200 тысяч россиян могут не получить возврат денежных средств за путёвки, которые были куплены до пандемии коронавируса и не использованы. Это связано с тем, что перевозчики не могут их возместить до конца этого года, передаёт РИА "Новости".

"По данным Ростуризма, совокупный объём долга изначально составлял порядка 44 миллиардов рублей, а сейчас — 7 миллиардов. По нашим подсчётам, цифра несколько выше — 10 миллиардов рублей. И примерно 200 тысяч человек, которые могут остаться без денег", — сообщила Ломидзе.

По её словам, ситуация может негативно повлиять на рынок. Одной из причин она называет количество открытых в настоящее время стран — это 15–20% от числа, которое было в 2019 году.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России также отметила, что за полтора года были выполнены 70% обязательств: деньгами или поездками. И на данный момент осталось порядка 28–30%.

"Сейчас критически важно, чтобы они не похоронили под собой весь рынок. У туроператоров нет средств для того, чтобы возместить стоимость всем туристам... Если постановление не будет продлено, рынок остановится", — заключила Ломидзе.