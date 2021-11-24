Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич прокомментировал ситуацию с "вакциноскептиками", которые ответили на открытое письмо врачей, обратившихся к противникам прививок.

"Наступило время честного диалога… однако не все к нему оказались готовы", — написал общественник в своём телеграм-канале.

Малькевич назвал взрослым и смелым поступком предложение медиков о том, чтобы "вакциноскептики" посетили красные зоны и воочию увидели последствия своей агитационной работы. При этом в ответ те начали оправдываться и "переобуваться", отметил он. В пример Малькевич привёл лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который заявил, что три раза привился от ковида и на 300% находится на стороне врачей.

"Правда, наверное, Геннадий Андреевич забыл, как полтора года назад решил набрать политических очков для партии и опубликовал статью, в которой описал сценарий "негласной массовой чипизации" под "предлогом обязательной прививки от коронавируса". Зачем играть в эти игры, если сам ты уже "чипировался" три раза? Смешно. Иначе как безответственным популизмом это назвать нельзя", — заявил общественник.

Также он вспомнил и об актёрах, высказывавших сомнения в необходимости вакцинации от ковида, при этом ничем не подкреплявших свои теории.

"Что за цинизм? Понимают ли наши звёзды, которые занимают публично такую позицию, что она безответственна?! Что любое ваше слово, направленное против вакцины, будет использовано уже ярыми "антиваксерами" в своих интересах?", — отметил Малькевич.

Член Общественной палаты негодует, что не все готовы прислушаться к мнению специалистов и обратить внимание на опыт десятков стран и сотни тысяч спасённых жизней.

"Ну что же такое происходит с людьми? Что творится в голове? Когда вы поймёте, что вы ответственны за свою публичную позицию, из-за которой прямо сейчас, возможно, кто-то из ваших зрителей/слушателей/читателей находится в той самой красной зоне! Когда же вы выйдете из сумрака, когда прекратите набивать популярность и политические очки за счёт жизней людей?" — заключил представитель ОП РФ.

Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей. Медики предложили им лично посетить красные зоны ковидных отделений, посмотреть, к чему приводит CoViD-19.