"Северный поток – 2" не упоминается в соглашении партий будущего кабмина ФРГ

В документе Социал-демократическая партия, Свободная демократическая партия, а также "Союз-90" / "Зелёные" подтвердили приверженность к выходу из угольной энергетики до 2030 года и заявили о стремлении к расширению возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций. При этом подчёркивается, что последние должны быть построены по климатически нейтральным технологиям.