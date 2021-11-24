"Северный поток – 2" не упоминается в соглашении партий будущего кабмина ФРГ
В документе политсилы заявили лишь о стремлении к расширению возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций.
Фото © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin
Партии, которые составят будущее Правительство Германии, не упомянули "Северный поток – 2" в коалиционном соглашении, состоящем из 177 страниц.
В документе Социал-демократическая партия, Свободная демократическая партия, а также "Союз-90" / "Зелёные" подтвердили приверженность к выходу из угольной энергетики до 2030 года и заявили о стремлении к расширению возобновляемых источников и созданию современных газовых электростанций. При этом подчёркивается, что последние должны быть построены по климатически нейтральным технологиям.
"Мы будем регулярно перепроверять безопасность снабжения и скорейшее расширение возобновляемых источников", — указывается в соглашении.
Однако упоминаний о газопроводе "Северный поток – 2" в документе нет.
Напомним, что ещё в начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора. Однако Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию. Ведомство требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки". 16 ноября стало известно, что оператор "Северного потока – 2" учреждает дочернюю компанию в Германии, чтобы выполнить это требование.
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