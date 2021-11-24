Преемник Меркель Шольц подарил ей на прощание куст с символическим названием

Так, политик преподнёс Меркель метровый саженец кизилового куста. Журналисты немецкой газеты отмечают, что данное растение необходимо выращивать в "кислой" почве (в переводе на немецкий sauer), что созвучно с фамилией супруга исполняющей обязанности канцлера ФРГ. Мужа Меркель зовут Йоахим Зауэр.

Между тем журнал Der Spiegel указал, что сорт кизила называется Carpe diem, что в переводе с латыни означает "Лови мгновение". Примечательно, что данное растение даёт плоды чёрного цвета, который является символом Христианско-демократического союза (ХДС). Впрочем, такой тонкий намёк в нынешней ситуации выглядит весьма нерадужно. В издании также добавили, что Шольц может занять пост канцлера ФРГ не позднее 8 декабря.