Преемник Меркель Шольц подарил ей на прощание куст с символическим названием
По данным немецких СМИ, лидер Социал-демократической партии Германии может занять пост канцлера ФРГ не позднее 8 декабря.
Ангела Меркель. Фото © Kremlin.ru
Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подарил покидающей пост канцлера ФРГ Ангеле Меркель на прощание кустарник с символическим названием. Об этом сообщает издание Bild.
Так, политик преподнёс Меркель метровый саженец кизилового куста. Журналисты немецкой газеты отмечают, что данное растение необходимо выращивать в "кислой" почве (в переводе на немецкий sauer), что созвучно с фамилией супруга исполняющей обязанности канцлера ФРГ. Мужа Меркель зовут Йоахим Зауэр.
Фото © Twitter / MiRo_SPD
Между тем журнал Der Spiegel указал, что сорт кизила называется Carpe diem, что в переводе с латыни означает "Лови мгновение". Примечательно, что данное растение даёт плоды чёрного цвета, который является символом Христианско-демократического союза (ХДС). Впрочем, такой тонкий намёк в нынешней ситуации выглядит весьма нерадужно. В издании также добавили, что Шольц может занять пост канцлера ФРГ не позднее 8 декабря.
Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако они продолжают исполнять свои полномочия до формирования нового правительства. Сами же выборы прошли в Германии 26 сентября.
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