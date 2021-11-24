Воронежский губернатор предложил ввести в регионе бесплатные ПЦР-тесты
Сегодня эта область находится на седьмой строчке по уровню суточной заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа в регионе заболело 739 человек.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил за счёт региона проводить ПЦР-тестирование граждан для допуска людей в общественные места. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.
"Когда мы разрешаем людям со свежим анализом ПЦР посещать общественные места, давайте обеспечим жителям возможность сделать тест за наш счёт", — предложил Гусев.
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Отметим, что Воронежская область сегодня находится на седьмой строчке по уровню суточной заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа в регионе заболело 739 человек. В целом по России выявили 33 558 новых случаев заражения ковидом за сутки. Цифра считается минимальной с 16 октября.
А с 13 ноября во всех торговых центрах Воронежской области введена обязательная система QR-кодов. Губернатор призывал не создавать неудобств людям при проверке необходимых для входа документов. В частности, на заседании оперштаба он требовал не допускать очередей у торговых павильонов.
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