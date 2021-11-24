Воронежский губернатор предложил ввести в регионе бесплатные ПЦР-тесты

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил за счёт региона проводить ПЦР-тестирование граждан для допуска людей в общественные места. Об этом сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"Когда мы разрешаем людям со свежим анализом ПЦР посещать общественные места, давайте обеспечим жителям возможность сделать тест за наш счёт", — предложил Гусев.

Отметим, что Воронежская область сегодня находится на седьмой строчке по уровню суточной заболеваемости коронавирусом. За последние 24 часа в регионе заболело 739 человек. В целом по России выявили 33 558 новых случаев заражения ковидом за сутки. Цифра считается минимальной с 16 октября.