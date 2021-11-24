МФТИ неожиданно оказался в санкционном списке США

Министерство торговли США неожиданно внесло в санкционный список Московский физико-технический институт (МФТИ). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства. Причиной включения вуза в этот перечень назвали некую разработку военной продукции для неназванного заказчика. Помимо МФТИ, в список включили также компании из КНР и Пакистана, которые США считают причастными к модернизации Народной армии Китая, а также ядерной программе Пакистана.

Московский физико-технический институт (Физтех) считается одним из ведущих вузов страны и входит в основные рейтинги лучших университетов мира. Основателями и профессорами института были Нобелевские лауреаты Пётр Капица, Лев Ландау и Николай Семёнов. Среди выпускников МФТИ — нобелевские лауреаты Андрей Гейм и Константин Новоселов, основатель компании ABBYY Давид Ян, один из авторов архитектурных принципов построения вычислительных комплексов Борис Бабаян и др.