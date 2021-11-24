ПФР предупредил россиян о новой схеме мошенничества с возвратом страховых накоплений
Из-за якобы возникших проблем клиентов просят вручную ввести данные карты, которые потом попадают в руки злоумышленников.
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В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники рассылают клиентам письма с предложением вернуть страховые накопления. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда РФ в соцсети "ВКонтакте".
В уведомлении сказано, что получателю якобы начислен возврат страховых накоплений, который невозможно перевести автоматически из-за возникших проблем. Для завершения возврата предлагается вручную нажать на кнопку "Оформить возврат" и следовать инструкциям. После этого жертва попадает на страницу с указанием данных банковской карты, которые крадут преступники.
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При этом в письме указывается, что при возникновении трудностей с оформлением возврата онлайн клиенту нужно обратиться в МФЦ.
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