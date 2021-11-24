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ПФР предупредил россиян о новой схеме мошенничества с возвратом страховых накоплений

Из-за якобы возникших проблем клиентов просят вручную ввести данные карты, которые потом попадают в руки злоумышленников.

24 ноября, 15:21

Фото © Pexels

В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой злоумышленники рассылают клиентам письма с предложением вернуть страховые накопления. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда РФ в соцсети "ВКонтакте".

В уведомлении сказано, что получателю якобы начислен возврат страховых накоплений, который невозможно перевести автоматически из-за возникших проблем. Для завершения возврата предлагается вручную нажать на кнопку "Оформить возврат" и следовать инструкциям. После этого жертва попадает на страницу с указанием данных банковской карты, которые крадут преступники.

Скриншот © LIFE

Скриншот © LIFE

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При этом в письме указывается, что при возникновении трудностей с оформлением возврата онлайн клиенту нужно обратиться в МФЦ.

Ранее Лайф рассказывал о новом способе взлома SIM-карты, а также о том, что нужно знать, чтобы не лишиться денег из банка. Злоумышленники стали чаще пользоваться похищенными или скопированными SIM-картами для доступа к чужому онлайн-банку.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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