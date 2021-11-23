Новый способ взлома SIM-карты: Что нужно знать, чтобы у вас не украли из банка деньги Злоумышленники стали чаще пользоваться похищенными или скопированными SIM-картами для доступа к чужому онлайн-банку. Какие меры для своей защиты стоит предпринять, чтобы не стать жертвой? 22 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

О том, что мошенники могут перевыпустить чужую SIM-карту и получить доступ к онлайн-банку ничего не подозревающего человека, — известно давно. Но для того, чтобы реализовать свой умысел, промышляющим таким видом краж раньше необходимо было предъявлять поддельную доверенность в салон связи, заполнить заявление на перевыпуск и при этом "светить" своим или поддельным паспортом. Теперь ловчилы действуют по-другому, они предпочитают завладевать SIM-картами прямо вместе с телефоном их владельца и выводить деньги от его имени. Такая история случилась с петербурженкой Ириной, но девушка сумела избежать выплат по кредиту, который она не оформляла.

Ирина — специалист по брендированию в крупной торговой компании. Девушка ведёт активный образ жизни и регулярно занимается спортом, тем более что фитнес-центр, который она посещает, находится в большом торговом центре, расположенном через дорогу от места её жительства. В начале осени Ирина, придя вечером домой после тренировки, не нашла в своей сумочке кошелёк и телефон. Поняв, что их вытащили, девушка тут же обратилась в отделение банка и заблокировала похищенную карту, а после этого пришла в полицию с заявлением о краже и банковского пластика, и телефона. Правоохранители, выслушав девушку, сказали, что так как заметить, где именно воры обчистили сумочку, Ирине сразу не удалось, дело с поимкой злоумышленников, скорее всего, безнадёжное. Тем не менее девушка зарегистрировала своё обращение у дежурного и с тем отправилась восвояси.

Уже на следующий день Ирина вернулась к своему обычному ритму жизни: приобрела новый телефон и стала пользоваться другой банковской картой. Однако в конце недели, зайдя в мобильное приложение, она обнаружила, что на её имя выпущены ещё две карты, одна из которых кредитная, и на этой кредитной карте уже долг в 300 тысяч рублей. Ирина обратилась в банк за разъяснениями, ведь она эти карты не запрашивала. Операционист, проверив все данные, сообщила, что карты, которыми интересуется Ирина, открыты на её имя пару дней назад через мобильное приложение, а вход осуществлялся по старому номеру, и минус на кредитной карте возник оттого, что деньги с неё были переведены на вновь открытую дебетовку, а после обналичены через банкоматы. Девушка написала жалобу в службу безопасности банка, указав, что при обращении по поводу блокировки похищенной карты она указывала номер своего прошлого телефона как скомпрометированный, а значит, банк не должен был позволять выполнять операции при их запросе с того номера.

В банке пообещали во всём разобраться, но с ответом не торопились. Девушка, выждав несколько дней, обратилась в полицию, где по факту её первого обращения возбудили уголовное дело. По этому делу были изъяты видео с камер в торговом центре, на рецепции фитнес-клуба и из банкоматов, где обналичивались деньги. На всех видео присутствует группа неких людей, действия которых, по-видимому, и являются кражей кошелька и телефона из сумки Ирины и обналичиванием средств. После запроса полицейских о движении денежных средств по счетам, открытым на имя девушки, банк прислал ответ, что действительно вход в онлайн-банк и доступ к счетам Ирины при выпуске кредитной карты осуществлялся с неизвестного устройства с номера того телефона, который был у девушки похищен. Однако банк считает, что так как были использованы два элемента авторизации (номер телефона и карта), то действия по открытию кредитной и дебетовой карты, на которую они выводились, выполнила сама Ирина. А значит, именно она должна погасить возникшую кредитную задолженность.

Девушка, получив аналогичный ответ банка, с ним не согласилась и подала в суд иск с требованием отменить действие кредитного договора, который она не заключала. К исковому заявлению она приложила копию своего обращения в банк о блокировке карты в связи с кражей телефона и заявление в полицию. И только после этого банк предложил девушке решить дело миром и от кредитных претензий отказался.

— То, как разрешилась ситуация Ирины, это довольно редкий случай, обычно банки действуют по принципу "клиент сам виноват", пока дело не доходит до Верховного суда, — рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Наверное, в случае с Ириной банковские работники предположили, что она имеет значительные шансы на судебное удовлетворение своих требований, так как она действовала весьма грамотно. И, конечно, ей очень помогло то, что по факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Действительно в допандемийный период судебная практика складывалась не в пользу граждан. Однако многое изменилось после нескольких определений Верховного суда, согласно которым гражданин не должен нести ответственность по кредитным правоотношениям, если не доказано, что именно он в той или иной форме выразил согласие с условиями кредитования, а также гражданин имеет право рассчитывать, что оператор связи не предоставит возможности третьему лицу несанкционированно использовать его абонентский номер, а банк не будет выполнять операции, если у него есть информация об их незаконности (определения Верховного суда по делу 5-КГ-20-134-К2 и по делу № 5-КГ19-216).

— В современном мире, где доступ к финансам можно получить, имея на руках даже не документ, а всего-лишь SIM-карту, от действий мошенников не застрахован никто, — считает адвокат палаты Калининградской области Александр Поляков. — Однако следует помнить, что благополучно решить проблему с несанкционированным доступом к финансовым инструментам граждан можно, только если соблюдать определённые алгоритмы, которые однозначно будут исключать действие самого гражданина в получении кредита или переводе средств. Я считаю, что именно так и произошло у Ирины и именно поэтому банк решил не быть ответчиком по тяжбе, которая для него априори проигрышная.

Как оспорить чужой онлайн-кредит

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Во-первых, имеет смысл устанавливать пин-код на все свои SIM-карты. В этом случае злоумышленникам, даже если завладеют вашим девайсом или похитят только SIM-карту, будет намного сложнее ею воспользоваться.

Во-вторых, если похитили телефон — банковские карты надо блокировать обязательно и не ограничиваться звонком в банк, а обязательно писать бумажное заявление в банковском отделении с указанием, какой телефонный номер скомпрометирован. Копию такого обращения с отметкой банка хранить.

В-третьих, подавать заявление в полицию о краже тоже обязательно. Даже если телефон был не новым, и даже если на ваших банковских счетах до кражи было всего несколько рублей. Без этого можно получить кредитные проблемы по займам, которые вы не оформляли.

В-четвертых, следует заранее подать заявление мобильному оператору о запрете перевыпуска и замены SIM-карты без личного присутствия абонента. Тогда мошенники не смогут перевыпустить дубликат вашей SIM-карты, воспользовавшись фальшивой доверенностью.

Авторы Максим Греков