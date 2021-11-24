Эксперт Жилин назвал истинные причины спецоперации Украины на границе с Белоруссией

Киев проводит спецоперации на границе, прикрываясь миграционным кризисом, чтобы убедить жителей страны в агрессии со стороны России и Белоруссии. Об этом рассказал военный эксперт и руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем Александр Жилин в беседе с Лайфом.

"Но дело в том, что Украина сейчас прикрывается миграционным кризисом, и реальной причиной этих манёвров является то, что они культивируют в сознании народа, что якобы Россия совместно с Белоруссией планируют пустить сто тысяч танков на Украину и другой бред. И в подтверждение проводят потешные войнушки по защите своей границы", — уточнил специалист.

Напомним, что Государственная пограничная служба Украины сообщила о начале проведения спецоперации по укреплению границы с Белоруссией, в которой принимают участие сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие. Главная задача, стоящая перед национальной гвардией, полицией, вооружёнными силами и "другими привлечёнными резервами", — не допустить прорыва нелегальных мигрантов на территорию страны.

Однако, по мнению Александра Жилина, у беженцев нет цели попасть в Незалежную. Гораздо привлекательнее в этом плане та же Германия, считает собеседник Лайфа.

"Но мигранты хотят только в Германию. И что, они поедут в эту Украину? Да они даже не знают, что такая страна есть. И на Украине, возможно, ещё хуже, чем в тех странах, откуда они сбежали. Там ничего нет, там ни работы нет. Там люди сами не понимают, что происходит в стране. И кто туда поедет? Никто!" — подытожил эксперт.