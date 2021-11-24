В ДНР сообщили о перехвате украинского беспилотника с тремя боеприпасами
По данным Народной милиции, взрывные устройства планировалось сбросить в районе посёлка Абакумова. В ведомстве утверждают, что боевики намеревались нанести удары именно по людям.
Фото © ТАСС / Pavlo Palamarchuk / SOPA Images via ZUMA Press Wire
Беспилотный летательный аппарат с тремя самодельными боеприпасами, принадлежащий украинской армии, был перехвачен в небе над Донецком. Об этом сообщили в управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
Уточняется, что на борту беспилотника R-18 находились устройства, начинённые металлическими шариками для более поражающего эффекта. По данным ведомства, украинские военные планировали сбросить их в районе посёлка Абакумова.
"Характер взрывных устройств свидетельствует о том, что украинские боевики намеревались нанести удар не по объектам гражданской инфраструктуры, а именно по людям, нанеся им многочисленные ранения", — пояснили в Народной милиции ДНР.
С помощью станции радиоэлектронной борьбы "Террикон М2Н" дрон удалось принудительно посадить, после чего его обезвредили сапёры.
Ранее профессор Дипломатической академии Владимир Штоль объяснил цель отправки США на Украину военных советников и вооружения. Такие выпады Вашингтона направлены на укрепление негативного имиджа РФ, отметил собеседник. По его мнению, истерика в американских СМИ нагнетается искусственно, чтобы выставить Москву "агрессором".
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