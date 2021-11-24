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В Москве начали противогололёдную обработку дорог из-за снегопада

По данным синоптиков, выпадение снега продолжится в столице до конца суток, местами будет метель с порывами до 17 метров в секунду.

24 ноября, 15:52

Кадр из видео © VK / Комплекс городского хозяйства Москвы

Противогололёдная обработка дорог началась в Москве после снегопада, обрушившегося на столицу 24 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Согласно прогнозу синоптиков, выпадение снега продолжится в столице до конца суток, местами будет метель с порывами до 17 метров в секунду. Прирост свежевыпавшего снега уже составил более одного сантиметра, всего может выпасть до трёх сантиметров. Помимо обработки дорог городские службы проводят подметание объектов улично-дорожной сети.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Госавтоинспекции назвали самое аварийное время в Москве. Отмечается, что негативным фактором является высокая интенсивность движения машин, а также плохая видимость пешеходов в зимний период.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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