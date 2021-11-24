Лайф выяснил причину смерти трёхлетней девочки после отказа родителей от госпитализации
Как оказалось, врачи посчитали случай не сильно тяжёлым. Поэтому мама малышки решила, что дочь лучше оставить дома.
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Причиной смерти трёхлетней петербурженки, родители которой отказались от госпитализации ребёнка в инфекционную больницу, предварительно, стал перитонит. Об этом Лайфу сообщил источник.
Причём у ребёнка не было никаких хронических заболеваний. Есть вероятность отравления, но остальные детсадовцы чувствуют себя нормально, ни у кого нет подозрительных симптомов. Дома же девочка ничего не ела.
Как выяснилось, врачи, приезжавшие на вызов, заверили родителей, что случай не сильно тяжёлый. Именно поэтому мать малышки решила оставить дочь дома.
Напомним, в Петербурге трёхлетняя девочка умерла после отказа родителей от госпитализации. Малышка жаловалась на тошноту и боли в животе. К семье дважды приезжала скорая помощь, во второй раз медики лишь констатировали смерть.
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