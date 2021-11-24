Эксперт Заточкин объяснил, как не повторить судьбу ночевавшей в шахте лифта петербурженки

Категорически запрещается самостоятельно пытаться вылезти из кабины застрявшего лифта. С таким предупреждением выступил независимый эксперт Национального лифтового союза Алексей Заточкин, комментируя инцидент с петербурженкой, которая упала в шахту лифта торгового центра и провела там всю ночь.

"Когда человек пытается выбраться самостоятельно, лифт может по какой-то причине прийти в движение и сдавить, а иногда и перерезать конечности или туловище", — цитирует телеканал "360" специалиста.

Заточкин отметил, что сама лифтовая кабина — довольно безопасное сооружение. Там, по его словам, достаточно вентиляционных отверстий, чтобы не задохнуться и дождаться спасателей.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что во время движения кабина не должна издавать никаких подозрительных шумов. Освещение и кнопки вызова также должны быть исправны. При этом стоит воздержаться от поездки, если двери лифта открываются с рывками или толчками.