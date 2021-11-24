Суд отправил задушившего молодую медсестру врача в колонию строгого режима на 12 лет

Суд в Курской области приговорил анастезиолога-реаниматолога Фатежской центральной районной больницы Андрея Сурагина к 12 годам колонии за убийство 21-летней медсестры Ирины Ж. Об этом сообщает Фатежский районный суд.

По данным следствия, в ночь на 27 марта 31-летний обвиняемый из-за внезапно возникшей неприязни начал бить и душить девушку. В итоге Ирина скончалась от асфиксии. Мужчину задержали, Следственный комитет завёл дело об убийстве.

"Учитывая отягчающее наказание обстоятельство, а именно то, что Сурагин А.В. находился в состоянии алкогольного опьянения, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", — говорится в релизе инстанции.

Мужчина частично признал вину, рассказав, что во время дежурства распивал крепкие алкогольные напитки в компании с погибшей и ещё одним врачом.

"Ближе к полуночи он сел на диван, и после этого он не помнит, какие происходили события... Когда он очнулся, он уже стоял в палате, где находились другие врачи, возле кровати, где лежала [медсестра], у которой было повреждено лицо и которая была без сознания", — говорится в деле.

Со слов местных жителей, обвиняемый в жуткой расправе врач выпивал и баловался наркотиками. Не исключено, что к 21-летней Ирине он испытывал любовные чувства.

Отчим Ирины Александр подтвердил эту версию, раскрыв, что врач давно её домогался. Но та до последнего "не выносила сор из избы". Утром родители позвонили девушке, чтобы забрать её с ночной смены, но к телефону никто не подошёл.