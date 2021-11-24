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Главврач больницы имени Боткина: Побывавшие в красной зоне делают выбор в пользу прививки

Денис Гусев — один из авторов письма противникам вакцинации — заметил, что лично готов организовывать для них посещения пациентов с ковидом.

24 ноября, 16:08
<p>Денис Гусев. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Денис Гусев. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев, ставший одним из авторов письма противникам вакцинации против ковида, рассказал, что люди, побывавшие в красной зоне, делают выбор в пользу прививки.

"Уже не знаешь, какими словами объяснить людям. Если вы сами не хотите прививаться, имеете какие-то мысли — бога ради. Но держите их при себе. Не нужно их активно транслировать в средствах массовой информации", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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Гусев заметил, что лично готов организовать визиты антиваксеров в красную зону, и добавил, что побывавшие там люди делают выбор в пользу вакцинации. Сейчас, указал медик, в Петербурге снижается количество госпитализаций, однако число тяжёлых больных не уменьшается с мая.

Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей. Медики предложили им лично посетить красные зоны ковидных отделений, посмотреть, к чему приводит CoViD-19.

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Адресовано же письмо как в целом противникам вакцинации, так и определённым людям. Среди них лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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