Главврач больницы имени Боткина: Побывавшие в красной зоне делают выбор в пользу прививки
Денис Гусев — один из авторов письма противникам вакцинации — заметил, что лично готов организовывать для них посещения пациентов с ковидом.
Денис Гусев. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
Главный врач Клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев, ставший одним из авторов письма противникам вакцинации против ковида, рассказал, что люди, побывавшие в красной зоне, делают выбор в пользу прививки.
"Уже не знаешь, какими словами объяснить людям. Если вы сами не хотите прививаться, имеете какие-то мысли — бога ради. Но держите их при себе. Не нужно их активно транслировать в средствах массовой информации", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
Гусев заметил, что лично готов организовать визиты антиваксеров в красную зону, и добавил, что побывавшие там люди делают выбор в пользу вакцинации. Сейчас, указал медик, в Петербурге снижается количество госпитализаций, однако число тяжёлых больных не уменьшается с мая.
Напомним, что в России врачи 11 больниц из разных регионов написали открытое письмо, адресованное противникам вакцинации от коронавируса, среди которых несколько политиков и общественных деятелей. Медики предложили им лично посетить красные зоны ковидных отделений, посмотреть, к чему приводит CoViD-19.
Адресовано же письмо как в целом противникам вакцинации, так и определённым людям. Среди них лидеры КПРФ и "Справедливой России" Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, политолог Сергей Кургинян, певица Наталья Ветлицкая и другие.
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