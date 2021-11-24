Диетолог Круглова раскрыла секреты рациона, побеждающего осеннюю хандру

Рацион является одним из факторов, влияющих на психологическое и эмоциональное состояние человека, поэтому поднять себе настроение осенью за счёт определённых продуктов в меню вполне реально. Как подойти к этому вопросу с умом, в беседе с ФАН рассказала член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

"Люди, которые едят достаточное количество овощей и фруктов, чаще пребывают в хорошем состоянии и настроении, а уровень стресса у таких людей на 10% ниже, чем у тех, кто ест овощей и фруктов недостаточно. Достаточное количество — это больше 400 граммов в день. Если человек их съедает, то уровень его стресса ниже, а уровень эмоционального состояния лучше", — поделилась диетолог.

Иногда, по словам Кругловой, достаточно лишь скорректировать своё питание, не добавляя в него новых продуктов, чтобы чувствовать себя лучше. К примеру, повышенное количество кофеина может вызвать у человека стресс, астению и апатию, поэтому сокращение выпитых в офисе чашек кофе уже должно дать позитивный эффект.

"Сниженное настроение также может быть из-за некоторых дефицитов, например дефицита железа, цинка, магния и витамина D. Эти микроэлементы часто влияют на эмоциональное состояние человека", — добавила она.