Составлен топ самых бюджетных направлений для перелётов по России в декабре
Обещают, что из Москвы в Петербург можно улететь за тысячу рублей, из Питера в Калининград — за 1650, а из Екатеринбурга в Тюмень есть билеты даже за 750 рублей.
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Рейтинг самых доступных направлений для авиаперелётов из Москвы в декабре возглавил Санкт-Петербург — цена на билет до Северной столицы стартует от 1000 рублей. Об этом говорится в исследовании OneTwoTrip, которое публикует "Газетa.ru". Перелёт в Уфу и Калининград обойдётся чуть дороже — от 1200 рублей, а в Краснодар и Сочи — от 1300 рублей. Бюджетно можно добраться и до Минеральных Вод, заплатив от 1350 рублей, а до Владикавказа — от 1400 рублей, говорится в представленной подборке.
Для жителей Санкт-Петербурга дешевле всего будет улететь в Москву (от 1000 рублей) и Калининград (от 1650 рублей). Билеты в Архангельск, Сочи, Махачкалу и Казань обойдутся ещё дороже — от 2000 рублей. Ещё немного придётся добавить, чтобы посетить Оренбург, Астрахань и Уфу.
Из Екатеринбурга рейтинг самых дешёвых авиабилетов открывает Тюмень (750 рублей). Следом идут Москва (от 1000 рублей), Уфа и Краснодар (по 1050 рублей). Перелёт в Сочи обойдётся жителям уральской столицы в сумму от 1150 рублей, а в Сургут и Самару — от 1300 рублей.
Ранее в Ассоциации туроператоров сообщили, что туры по зарубежным направлениям за два года подорожали в среднем на 25%. Однако присутствуют и исключения — например, Турция, которая за два года подешевела, или Куба: стоимость путёвок в островное государство либо упала, либо осталась такой же.
Между тем в Альянсе турагентств заявили о сложностях с турами на Новый год. В любой стране и в каждом регионе сейчас одинаковые правила. Цель власти — защитить своих жителей, а не туристов, отметила эксперт.
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