Составлен топ самых бюджетных направлений для перелётов по России в декабре

Рейтинг самых доступных направлений для авиаперелётов из Москвы в декабре возглавил Санкт-Петербург — цена на билет до Северной столицы стартует от 1000 рублей. Об этом говорится в исследовании OneTwoTrip, которое публикует "Газетa.ru". Перелёт в Уфу и Калининград обойдётся чуть дороже — от 1200 рублей, а в Краснодар и Сочи — от 1300 рублей. Бюджетно можно добраться и до Минеральных Вод, заплатив от 1350 рублей, а до Владикавказа — от 1400 рублей, говорится в представленной подборке.

Для жителей Санкт-Петербурга дешевле всего будет улететь в Москву (от 1000 рублей) и Калининград (от 1650 рублей). Билеты в Архангельск, Сочи, Махачкалу и Казань обойдутся ещё дороже — от 2000 рублей. Ещё немного придётся добавить, чтобы посетить Оренбург, Астрахань и Уфу.

Из Екатеринбурга рейтинг самых дешёвых авиабилетов открывает Тюмень (750 рублей). Следом идут Москва (от 1000 рублей), Уфа и Краснодар (по 1050 рублей). Перелёт в Сочи обойдётся жителям уральской столицы в сумму от 1150 рублей, а в Сургут и Самару — от 1300 рублей.

Ранее в Ассоциации туроператоров сообщили, что туры по зарубежным направлениям за два года подорожали в среднем на 25%. Однако присутствуют и исключения — например, Турция, которая за два года подешевела, или Куба: стоимость путёвок в островное государство либо упала, либо осталась такой же.