Вирусолог Волчков назвал сроки пятой волны ковида в России
Избежать её не удастся, ведь в нашей стране относительно низкий процент вакцинированных, посетовал специалист.
Фото © Pexels
В начале января новой, пятой волны коронавируса в России не случится, её стоит ожидать в феврале – марте следующего года. Об этом рассказал вирусолог Павел Волчков.
Он заметил, что в 60–70-х годах длинные праздники были введены из-за эпидемий гриппа — и это затормозило развитие болезней. Нынешние нерабочие дни в Новый год также поспособствуют снижению заболеваемости.
"А разгон после зимней спячки коронавируса придётся на февраль – март 2022 года", — приводит его слова "Газета.ru".
Избежать новой волны не удастся, ведь в нашей стране относительно низкий процент вакцинированных, посетовал специалист.
Ранее с коллегой согласился вирусолог Александр Чепурнов, также призвавший готовиться к пятой волне ковида. При этом, по мнению профессора, справиться с пятой волной или предотвратить её вовсе поможет прежде всего вакцинация.
Комментариев: 0