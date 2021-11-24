Вирусолог Волчков назвал сроки пятой волны ковида в России

В начале января новой, пятой волны коронавируса в России не случится, её стоит ожидать в феврале – марте следующего года. Об этом рассказал вирусолог Павел Волчков.

Он заметил, что в 60–70-х годах длинные праздники были введены из-за эпидемий гриппа — и это затормозило развитие болезней. Нынешние нерабочие дни в Новый год также поспособствуют снижению заболеваемости.

"А разгон после зимней спячки коронавируса придётся на февраль – март 2022 года", — приводит его слова "Газета.ru".

Избежать новой волны не удастся, ведь в нашей стране относительно низкий процент вакцинированных, посетовал специалист.