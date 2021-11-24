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Вирусолог Волчков назвал сроки пятой волны ковида в России

Избежать её не удастся, ведь в нашей стране относительно низкий процент вакцинированных, посетовал специалист.

24 ноября, 16:40
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В начале января новой, пятой волны коронавируса в России не случится, её стоит ожидать в феврале – марте следующего года. Об этом рассказал вирусолог Павел Волчков.

Он заметил, что в 60–70-х годах длинные праздники были введены из-за эпидемий гриппа — и это затормозило развитие болезней. Нынешние нерабочие дни в Новый год также поспособствуют снижению заболеваемости.

"А разгон после зимней спячки коронавируса придётся на февраль – март 2022 года", — приводит его слова "Газета.ru".

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Избежать новой волны не удастся, ведь в нашей стране относительно низкий процент вакцинированных, посетовал специалист.

Ранее с коллегой согласился вирусолог Александр Чепурнов, также призвавший готовиться к пятой волне ковида. При этом, по мнению профессора, справиться с пятой волной или предотвратить её вовсе поможет прежде всего вакцинация.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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