Замглавы центра Гамалеи: Главная цель человечества — получить коллективный иммунитет
Это позволит снизить летальность от коронавируса, а также нагрузки на медицинские части, заметил Денис Логунов.
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Коллективный иммунитет к ковиду будет играть ключевую роль в победе над инфекцией, сейчас главной целью человечества является его получение. Об этом заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в беседе с RT.
"Коллективный иммунитет действительно будет играть ключевую роль в победе над коронавирусом. Другого пути нет. Летальность острых респираторных вирусных заболеваний, патогены которых приходят в человеческую популяцию, критически ниже, чем летальность при ковиде", — сказал специалист.
Как только популяция будет иммунной, страна победит летальность, заметил Логунов. С победой над заболеваемостью дело обстоит сложнее, как и в случае с другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Чтобы не заболевать, нужно постоянно актуализировать иммунитет, уточнил он.
Главной целью человечества является получение коллективного иммунитета и снижение летальности, а также нагрузки на медицинские части, добавил замдиректора центра.
Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов объяснил необходимость создания вакцины от ковида для детей. Подростки переносят вакцинацию очень хорошо, уточнил он. Для них подобрана безопасная доза — пятая часть взрослой. Сегодня, 24 ноября, вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована в России.
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