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Замглавы центра Гамалеи: Главная цель человечества — получить коллективный иммунитет

Это позволит снизить летальность от коронавируса, а также нагрузки на медицинские части, заметил Денис Логунов.

24 ноября, 17:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Коллективный иммунитет к ковиду будет играть ключевую роль в победе над инфекцией, сейчас главной целью человечества является его получение. Об этом заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в беседе с RT.

"Коллективный иммунитет действительно будет играть ключевую роль в победе над коронавирусом. Другого пути нет. Летальность острых респираторных вирусных заболеваний, патогены которых приходят в человеческую популяцию, критически ниже, чем летальность при ковиде", — сказал специалист.

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Как только популяция будет иммунной, страна победит летальность, заметил Логунов. С победой над заболеваемостью дело обстоит сложнее, как и в случае с другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Чтобы не заболевать, нужно постоянно актуализировать иммунитет, уточнил он.

Главной целью человечества является получение коллективного иммунитета и снижение летальности, а также нагрузки на медицинские части, добавил замдиректора центра.

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Ранее замглавы центра Гамалеи Денис Логунов объяснил необходимость создания вакцины от ковида для детей. Подростки переносят вакцинацию очень хорошо, уточнил он. Для них подобрана безопасная доза — пятая часть взрослой. Сегодня, 24 ноября, вакцина для детей в возрасте от 12 до 17 лет была зарегистрирована в России.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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