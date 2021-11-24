Замглавы центра Гамалеи: Главная цель человечества — получить коллективный иммунитет

Коллективный иммунитет к ковиду будет играть ключевую роль в победе над инфекцией, сейчас главной целью человечества является его получение. Об этом заявил заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в беседе с RT.

"Коллективный иммунитет действительно будет играть ключевую роль в победе над коронавирусом. Другого пути нет. Летальность острых респираторных вирусных заболеваний, патогены которых приходят в человеческую популяцию, критически ниже, чем летальность при ковиде", — сказал специалист.

Как только популяция будет иммунной, страна победит летальность, заметил Логунов. С победой над заболеваемостью дело обстоит сложнее, как и в случае с другими острыми респираторными вирусными инфекциями. Чтобы не заболевать, нужно постоянно актуализировать иммунитет, уточнил он.