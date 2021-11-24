Представители различных интеллектуальных клубов впервые сошлись на площадке в Москве, чтобы совместно обдумать и предложить идеологические конструкции будущего. В обсуждении под названием "Переломное время: идеология, которая объединит нацию" участвовали члены Изборского, Зиновьевского, Сретенского клуба, Всемирного Русского народного собора и другие мыслители и представители интеллектуальных элит.

Открывая мероприятие, председатель Изборского клуба, писатель Александр Проханов подчеркнул особую важность того, что представители различных интеллектуальных сообществ собрались на одной площадке и вскоре будут готовы представить на суд общественности свои совместные наработки.

"Оказавшись в нашем сообществе, имея рядом с собой таких замечательных творцов, мыслителей, философов, это наши коллеги из Сретенского, Зиновьевского клуба, мы, изборцы, ощутили, что наше появление, наше сложение является драгоценным и во многом потрясающим событием", — сказал он.

Директор Института социально-политического прогнозирования имени Менделеева, представитель Сретенского клуба Андрей Щербаков считает, что у сегодняшнего формата прекрасные перспективы. Несмотря на имеющиеся различия во взглядах, и изборцы, и зиновьевцы, и Всемирный русский народный собор готовы к диалогу.

"Сегодня подлинная элита нашей страны, которая представлена в этом зале, интеллектуальные силы страны наконец-то услышали друг друга и хотят слышать и слушать друг друга. Сегодня собрались разные клубы, с разными подходами, но нас объединяет любовь к своей стране", — отметил Щербаков.