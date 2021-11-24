Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем провокации Украины в Донбассе

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил о провокационных действиях Киева, которые направлены на обострение обстановки в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту подчёркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования. Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения", — говорится в релизе.

Кроме того, глава государства заявил о необходимости прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, которая нарушает международные обязательства Незалежной.

Вместе с тем стороны затронули вопрос миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Российский лидер отметил контрпродуктивность намерений ЕС ввести очередные санкции против Минска. Кроме того, было акцентировано внимание на фактах применения польскими силовиками водомётов, слезоточивого газа и прочих спецсредств против беженцев. Путин выразил надежду, что Мишель поработает с Варшавой "с целью недопущения насилия" по отношению к людям.

В ходе беседы ещё была затронута тема Нагорного Карабаха, а также афганская и ливийская проблематики.