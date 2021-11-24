Путин обсудил с главой Евросовета Мишелем провокации Украины в Донбассе
Кроме того, глава РФ заявил о необходимости прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, нарушающей международные обязательства Незалежной.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель / POOL, EPA / CHRISTIAN HARTMANN / POOL
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем заявил о провокационных действиях Киева, которые направлены на обострение обстановки в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе обмена мнениями по внутриукраинскому конфликту подчёркнута безальтернативность минского комплекса мер как основы урегулирования. Президент России выразил обеспокоенность в связи с продолжающимися провокациями украинской стороны, направленными на обострение обстановки на линии соприкосновения", — говорится в релизе.
Кроме того, глава государства заявил о необходимости прекращения осуществляемой Киевом политики дискриминации русскоязычного населения, которая нарушает международные обязательства Незалежной.
Вместе с тем стороны затронули вопрос миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Российский лидер отметил контрпродуктивность намерений ЕС ввести очередные санкции против Минска. Кроме того, было акцентировано внимание на фактах применения польскими силовиками водомётов, слезоточивого газа и прочих спецсредств против беженцев. Путин выразил надежду, что Мишель поработает с Варшавой "с целью недопущения насилия" по отношению к людям.
В ходе беседы ещё была затронута тема Нагорного Карабаха, а также афганская и ливийская проблематики.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уличил Украину в попытке вернуться к силовому решению конфликта в Донбассе. По его мнению, Незалежная старается "сотворить ещё одну беду для себя и для всех в Европе".
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