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Аналитик Кусков раскрыл причину предательской разрядки телефона на морозе

Как отметил специалист, с этим могут столкнуться владельцы устройств, которые, в зависимости от объёма использования, прослужили от полугода до трёх лет.

24 ноября, 16:47

Фото © Pexels

Быстрая разрядка смартфона на морозе сигнализирует о проблемах с аккумулятором. Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, чаще всего такие предательские казусы происходят с устройствами, которые довольно долгое время находятся в эксплуатации.

"С этим могут столкнуться владельцы устройств, которые, в зависимости от объёма использования, прослужили от полугода до трёх лет", — приводит "Вечерняя Москва" слова эксперта.

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Назван секретный способ ускорить работу смартфона

Кусков добавил, что все аккумуляторы так или иначе стареют, в связи с чем происходит замедление работы гаджетов. Однако замена батареи вряд ли решит ситуацию, поскольку работать "как родная" она никогда не будет, заключил эксперт.

Ранее Лайф писал о главных признаках взлома смартфона. Одной из причин для беспокойства может стать выявление пользователем "самостоятельной жизни" гаджета.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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