Аналитик Кусков раскрыл причину предательской разрядки телефона на морозе

Быстрая разрядка смартфона на морозе сигнализирует о проблемах с аккумулятором. Об этом сообщил генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, чаще всего такие предательские казусы происходят с устройствами, которые довольно долгое время находятся в эксплуатации.

"С этим могут столкнуться владельцы устройств, которые, в зависимости от объёма использования, прослужили от полугода до трёх лет", — приводит "Вечерняя Москва" слова эксперта.

Кусков добавил, что все аккумуляторы так или иначе стареют, в связи с чем происходит замедление работы гаджетов. Однако замена батареи вряд ли решит ситуацию, поскольку работать "как родная" она никогда не будет, заключил эксперт.