Преемник Меркель Шольц объявил о формировании правящей коалиции ФРГ

Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зелёные" и Свободная демократическая партия (СвДП) официально вошли в состав правящей коалиции Германии. Об этом сообщил лидер СДПГ Олаф Шольц, который вскоре займёт пост канцлера ФРГ.

"Коалиция из СДПГ, "Зелёных" и СвДП сформирована. Мы приложим все усилия, чтобы все три партии одобрили коалиционное соглашение в следующие десять дней", — сказал политик журналистам.