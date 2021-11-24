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Преемник Меркель Шольц объявил о формировании правящей коалиции ФРГ

По словам политика, соглашение будет одобрено партиями в течение десяти дней.

24 ноября, 17:57
<p>Олаф Шольц. Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN</p>

Олаф Шольц. Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

Социал-демократическая партия (СДПГ), "Зелёные" и Свободная демократическая партия (СвДП) официально вошли в состав правящей коалиции Германии. Об этом сообщил лидер СДПГ Олаф Шольц, который вскоре займёт пост канцлера ФРГ.

"Коалиция из СДПГ, "Зелёных" и СвДП сформирована. Мы приложим все усилия, чтобы все три партии одобрили коалиционное соглашение в следующие десять дней", — сказал политик журналистам.

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По данным немецких СМИ, заседание Бундестага, на котором Шольц будет избран канцлером ФРГ, состоится не позднее 8 декабря.

Напомним, 26 октября Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера 16 лет, получила уведомление об окончании полномочий. Ей и всем членам команды вручили увольнительные грамоты, однако они продолжают исполнять свои полномочия до формирования нового правительства. Сами же выборы прошли в Германии 26 сентября.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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