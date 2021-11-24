Глава Минтруда рассказал, что нужно для сохранения роста зарплат бюджетников

Чтобы сохранить высокие темпы роста заработной платы бюджетников, необходимы дополнительные ресурсы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, при прогнозировании фонда оплаты труда ведомство использовало темп роста зарплат на уровне 5,8%. Однако на данный момент по факту он уже составляет 9,3%.

"То есть рост заработной платы в экономике осуществляется более высокими темпами, чем планировалось для бюджетников. Для сохранения соотношения, соответственно, требуются дополнительные ресурсы", — пояснил Котяков.