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Грызлов обвинил Киев в очередной блокировке работы подгрупп Контактной группы

Делегация Незалежной вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, заметил полпред.

24 ноября, 18:19

Борис Грызлов. Фото © Kremlin.ru

Украинская делегация вновь блокирует работу Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по всем направлениям. Об этом сообщил полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.

"На сегодняшнем заседании Контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры", — сказал политический деятель.

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Грызлов уточнил, что работа подгрупп Контактной группы по-прежнему заблокирована Киевом. Также украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, которое предусматривают Минские соглашения, и настаивает на обсуждении изолированного закона об особом статусе, показавшего свою неэффективность.

Киев необходимо вернуть к выполнению обязательств по соблюдению перемирия в Донбассе, считает полпред.

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Ранее Лайф рассказывал, что Луганск обвинил Киев в намеренном обострении ситуации в Донбассе. За прошедшие две недели случаи нарушения перемирия фиксировали чаще, чем в среднем за 2020 год.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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