Украинская делегация вновь блокирует работу Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по всем направлениям. Об этом сообщил полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.

"На сегодняшнем заседании Контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры", — сказал политический деятель.

Грызлов уточнил, что работа подгрупп Контактной группы по-прежнему заблокирована Киевом. Также украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, которое предусматривают Минские соглашения, и настаивает на обсуждении изолированного закона об особом статусе, показавшего свою неэффективность.

Киев необходимо вернуть к выполнению обязательств по соблюдению перемирия в Донбассе, считает полпред.