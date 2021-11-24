Грызлов обвинил Киев в очередной блокировке работы подгрупп Контактной группы
Делегация Незалежной вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, заметил полпред.
Борис Грызлов. Фото © Kremlin.ru
Украинская делегация вновь блокирует работу Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по всем направлениям. Об этом сообщил полномочный представитель России в Контактной группе Борис Грызлов.
"На сегодняшнем заседании Контактной группы украинская делегация вновь продемонстрировала нежелание следовать мирному процессу урегулирования, под любым надуманным предлогом срывая переговоры", — сказал политический деятель.
Грызлов уточнил, что работа подгрупп Контактной группы по-прежнему заблокирована Киевом. Также украинская сторона отказалась от любой работы по согласованию с Донбассом дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта, которое предусматривают Минские соглашения, и настаивает на обсуждении изолированного закона об особом статусе, показавшего свою неэффективность.
Киев необходимо вернуть к выполнению обязательств по соблюдению перемирия в Донбассе, считает полпред.
Ранее Лайф рассказывал, что Луганск обвинил Киев в намеренном обострении ситуации в Донбассе. За прошедшие две недели случаи нарушения перемирия фиксировали чаще, чем в среднем за 2020 год.
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