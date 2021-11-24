Пенсионер из Тольятти выиграл квартиру в Самаре в викторине "Вакцинация — это жизнь!"

Житель Тольятти Виктор Евстигнеев стал обладателем однокомнатной квартиры в Самаре, которая разыгрывалась в рамках викторины "Вакцинация — это жизнь!". Об этом сообщается на сайте Правительства Самарской области.

Счастливый отец, дедушка и прадед работал сантехником и газосварщиком, а сейчас находится на пенсии. Он любит проводить время на даче, где своими руками выращивает овощи для всей большой семьи. По словам мужчины, он ни на секунду не сомневался, нужно ли прививаться. Пенсионер призывает вакцинироваться самим и убеждать всех близких.

"Заботиться о своём здоровье нужно в любом возрасте. Я сделал прививку. Вакцинация — жизнь для любого человека. Прививайтесь — тогда будете жить", — сказал Евстигнеев.

Другим главным призом первого из трёх этапов викторины был автомобиль "Лада-Веста", который выиграла жительница села Обшаровка Инна Алтухова. Получить призы и подарки победители смогут с 10 декабря 2021 года по 1 марта 2022 года в центрах выдачи. Всего среди привившихся разыграют три квартиры, три автомобиля и три тысячи подарочных карт на четыре тысячи рублей каждая.