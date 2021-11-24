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Вакцинация в Ленобласти для лиц старше 60 лет и студентов остаётся добровольной

К настоящему моменту в регионе вакцинировано 55,1% граждан старше 60 лет от их общего количества.

24 ноября, 18:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Добровольной, но рекомендованной останется вакцинация от новой коронавирусной инфекции для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и студентов в Ленинградской области. Риск высокого заражения инфекцией остаётся, но ужесточения мер в регионе пока не ожидается, следует из постановления об уточнении "ковидных" ограничений, которое сейчас находится в разработке.

"Решения о введении ограничений принимаются на основе таких важнейших показателей, как количество госпитализированных и уровень смертности от CoViD-19. За последнюю неделю количество больных с коронавирусной инфекцией в стационарах области сократилось на 250", — говорится в сообщении пресс-службы Администрации Ленобласти.

До этого руководитель управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк сообщала о грядущих изменениях в постановлении о вакцинации. Она говорила, что обязательной прививка от ковида станет для лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, студентов, а также федеральных государственных служащих, которые осуществляют деятельность на территории региона.

Сейчас жители Ленобласти старше 60 находятся на самоизоляции, а работодателям рекомендовано перевести их на дистанционный режим работы. Первый компонент вакцины от CoViD-19 среди них получили более половины, всего привито 55,1%.

В целом в регионе с 15 ноября, согласно постановлению, должны быть вакцинированы либо иметь справку о перенесённом заболевании, либо медицинский отвод, либо предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа все 100% сотрудников предприятий. В любом другом случае работник переводится на удалёнку.

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Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о сохранении ограничений на массовые мероприятия до 2022-го.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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