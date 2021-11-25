Эксперт Роспотребнадзора Хафизов опроверг самоликвидацию дельта-штамма в Японии

Информация о том, что штамм "дельта" коронавируса самоликвидировался в Японии, звучит как чудо, но реальность пока совершенно иная, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Эксперт отметил, что, напротив, этот вариант во всех странах постоянно мутирует и появляются новые линии вируса, которые потенциально могут стать даже более опасными.

"Недавний пример — подлиния "дельты" AY.4.2, вероятно, немного заразнее, чем "исходная" "дельта", и в той же Великобритании она сейчас выявляется в 18% всех новых случаев заражений", — сказал Хафизов в интервью РИА "Новости".

Он отметил, что наиболее вероятное объяснение "японского чуда" — высокий процент вакцинации и, что не менее важно, строгое соблюдение противоэпидемических мер населением. Хотя, по его же словам, в соседней Южной Корее процент вакцинированных примерно тот же — около 80%, а количество инфицированных находится на максимуме за всю историю пандемии в стране. Важное отличие между странами в том, что в Японии население сразу было крайне дисциплинированно в части соблюдения социальной дистанции и ношения масок, а в Южной Корее же пришлось вводить большие штрафы за отсутствие маски.

"Сами японские власти и не думают праздновать окончание эпидемии, отмечая, что новые волны заболеваемости ещё будут. Население полностью с ними солидарно, и все продолжают носить маски, даже несмотря на столь низкий процент инфицированных в стране", — уточнил Хафизов.