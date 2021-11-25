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ОПЕК увидела риск переизбытка нефти из-за вскрытия национальных резервов

Если это случится, страны-экспортёры могут сократить объёмы добычи чёрного золота, чтобы цены на него не рухнули.

25 ноября, 00:32

Фото © Shutterstock

В Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК) видят риск того, что решение ряда государств вскрыть свои стратегические запасы приведёт к излишкам этого энергоносителя на мировом рынке. Как пишет Bloomberg, об этом говорится в распространённом документе ОПЕК.

Отмечается, что, если из национальных резервов будет извлечено около 66 млн баррелей нефти за два месяца, её избыток может увеличиться на 1,1 млн баррелей в сутки. В этом случае ряд стран-экспортёров могут отменить в январе запланированное увеличение добычи.

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Лайф рассказывал, что на этой неделе в США решили высвободить из резервов 50 млн баррелей нефти для снижения цен на топливо. Вашингтон ожидает таких же шагов от Лондона, Индии, Китая, Японии и Южной Кореи.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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