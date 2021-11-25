ОПЕК увидела риск переизбытка нефти из-за вскрытия национальных резервов

В Организации стран – экспортёров нефти (ОПЕК) видят риск того, что решение ряда государств вскрыть свои стратегические запасы приведёт к излишкам этого энергоносителя на мировом рынке. Как пишет Bloomberg, об этом говорится в распространённом документе ОПЕК.

Отмечается, что, если из национальных резервов будет извлечено около 66 млн баррелей нефти за два месяца, её избыток может увеличиться на 1,1 млн баррелей в сутки. В этом случае ряд стран-экспортёров могут отменить в январе запланированное увеличение добычи.