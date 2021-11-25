Финансовый аналитик Лукичева рассказала, где хранится золотой запас США

Золотой запас Соединённых Штатов спрятан в хранилище "Форт Нокс". Это военная база, которая находится в глубине страны, её надёжно охраняют, рассказала аналитик по товарным рынкам "Открытие Инвестиции" Оксана Лукичева.

"Во-первых, оно находится не на побережье США, в глубине страны, что ограничивает нападение с моря. Во-вторых, база сама по себе имеет высокий уровень безопасности, а постоянное присутствие военных повышает уровень охраны", — отметила Оксана Лукичева в беседе с агентством "Прайм".

По словам аналитика, золотой запас США распределён по стране, в "Форт Ноксе" хранится около 4580 тонн золота, а также оригинал Конституции США и Декларация о независимости. Часть золотого запаса США находится в хранилищах филиалов Монетного двора США в Денвере (порядка 1400 тонн) и Уэст-Пойнте (около 1700 тонн), а также в подвалах на Манхеттене (около 400 тонн).

Также Лукичева рассказала, в каких случаях используется золотой запас и почему в мире началась тенденция к его увеличению.

"Золотой запас используется обычно для регулирования баланса центрального банка страны, поддержания устойчивости валюты, обеспечения финансовой безопасности, позволяет диверсифицировать портфель золотовалютных резервов центрального банка. Периодически центральные банки покупают или продают золото из резервов", — пояснила аналитик.

Оксана Лукичева добавила, что сейчас в мире наблюдается тенденция, когда страны увеличивают объёмы золота в своих резервах. Это происходит из-за увеличившейся геополитической нестабильности и дедолларизации экономики.