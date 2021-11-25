Шведская церковь извинилась перед коренным народом за годы угнетения

Она также способствовала его изучению в Государственном институте расовой биологии.

Шведская евангелическо-лютеранская церковь во время торжественного богослужения в Домском соборе Упсалы официально принесла извинения саамскому народу страны за годы угнетения и несправедливость. Решение об извинении было принято в начале июня текущего года. Наряду с этим разработан план, предусматривающий расширение знаний о злоупотреблениях в отношении саамов, укрепление роли их языка в деятельности церкви и популяризацию духовности.

"Это долгий путь, и важно сделать первые шаги. Больно признавать, что Шведская церковь способствовала угнетению и узаконивала его, что наша церковь, которую все мы любим, причинила столько страданий", — сказала архиепископ Антье Якелен в эфире телеканала SVT.

В XVII и XVIII веках Шведская церковь разрушала священные места саамов и запрещала йойк — традиционное песнопение, отличающееся особым ритмом и постоянным повторением одних и тех же красиво звучащих, но часто лишённых прямого смысла слов. По словам Антье Якелен, на Шведской церкви лежит большая ответственность за развитие расовой биологии. Ведь она способствовала изучению саамов в Государственном институте расовой биологии, где среди прочего измерялись их черепа, а также активно занималась продвижением кочевых школ, где дети разлучались с родителями и должны были говорить только по-шведски.

Председатель Саамского тинга (парламента) Хокан Юнссон, в свою очередь, воздал должное Шведской церкви за принесённые извинения и признание своей ответственности за угнетение саамов. При этом он подчеркнул важность широкого освещения последствий такой дискриминации.