Dior пришлось извиниться за фото, взбесившее китайский Интернет

NEW: This photo of French luxury brand Dior has sparked outrage in Chinahttps://t.co/Iuzw0DGGRE — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 24, 2021

Французскому бренду Christian Dior пришлось извиниться за фото китаянки на своей выставке Lady Dior в Шанхае. Жители КНР сочли снимок оскорбительным и пришли в ярость. За него попросила прощения и фотограф Чэнь Мань.

"Мы удалили работу, как только появилась критика из Интернета. Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы и постановления, мы будем содействовать соответствующим ведомствам в оценке всех публично выставленных работ", — приводит извинения Christian Dior издание South China Morning Post.

На фотографии китайская девушка запечатлена с броским макияжем и сумкой Lady Dior. Модель одета в традиционный китайский костюм, а её руки украшают аксессуары, выполненные в виде длинных ногтей. Китайский Интернет обрушил на этот снимок лавину хейта. По мнению китайцев, образ модели олицетворяет западные стереотипы об азиатах. Фотограф Мань в ответ также отметила, что любит свою страну и хотела отразить красоту родной культуры, но, возможно, получилось недостаточно осмысленно.