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Dior пришлось извиниться за фото, взбесившее китайский Интернет

На снимке девушка-азиатка запечатлена с броским макияжем, а её руки украшают аксессуары, выполненные в виде длинных ногтей.

25 ноября, 01:57

Фото © ТАСС / DPA

Французскому бренду Christian Dior пришлось извиниться за фото китаянки на своей выставке Lady Dior в Шанхае. Жители КНР сочли снимок оскорбительным и пришли в ярость. За него попросила прощения и фотограф Чэнь Мань.

"Мы удалили работу, как только появилась критика из Интернета. Мы высоко ценим мнение людей, уважаем чувства китайцев и строго соблюдаем китайские законы и постановления, мы будем содействовать соответствующим ведомствам в оценке всех публично выставленных работ", — приводит извинения Christian Dior издание South China Morning Post.

На фотографии китайская девушка запечатлена с броским макияжем и сумкой Lady Dior. Модель одета в традиционный китайский костюм, а её руки украшают аксессуары, выполненные в виде длинных ногтей. Китайский Интернет обрушил на этот снимок лавину хейта. По мнению китайцев, образ модели олицетворяет западные стереотипы об азиатах. Фотограф Мань в ответ также отметила, что любит свою страну и хотела отразить красоту родной культуры, но, возможно, получилось недостаточно осмысленно.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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