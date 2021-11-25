Премьер Польши заявил об усилении зависимости ЕС от России из-за "Северного потока-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Загребе заявил об усилении зависимости Евросоюза от России в случае запуска "Северного потока — 2".

"Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей, и, если трубопровод начнёт работать, можно сделать вывод, что мы станем ещё более зависимыми", — приводит высказывание Моравецкого издание Euractiv.

Польский политик считает, что Москва якобы использует газ как "политический козырь". По его мнению, Россия при помощи газопровода "Северный поток — 2" уже оказывает давление на Польшу и весь Евросоюз.