Премьер Польши заявил об усилении зависимости ЕС от России из-за "Северного потока-2"
Матеуш Моравецкий считает, что Москва использует энергоноситель как политический козырь, и часть Евросоюза уже под давлением российской стороны из-за газа.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на встрече с хорватским коллегой Андреем Пленковичем в Загребе заявил об усилении зависимости Евросоюза от России в случае запуска "Северного потока — 2".
"Часть ЕС уже сильно зависит от российских энергоносителей, и, если трубопровод начнёт работать, можно сделать вывод, что мы станем ещё более зависимыми", — приводит высказывание Моравецкого издание Euractiv.
Польский политик считает, что Москва якобы использует газ как "политический козырь". По его мнению, Россия при помощи газопровода "Северный поток — 2" уже оказывает давление на Польшу и весь Евросоюз.
Ранее Лайф сообщал, что премьер-министр Польши призвал Германию не запускать газопровод "Северный поток – 2", чтобы обеспечить мир. По мнению политика, лидеры РФ и Белоруссии "явно следуют стратегии по дестабилизации Запада". Моравецкий предположил, что миграционный кризис на границе — это попытка отвлечь внимание от "военных атак", которые якобы может готовить Москва.
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