СМИ: Байден решил помешать принятию новых санкций против "Северного потока – 2"

Президент США Джо Байден намерен добиться, чтобы санкции против российского газопровода "Северный поток – 2" были исключены из оборонного бюджета Соединённых Штатов. Об этом пишет журнал Foreign Policy.

Как отмечает издание, "администрация Байдена без привлечения внимания добивается от союзников-демократов на Капитолийском холме отмены санкций в отношении вызвавшего споры российского газопровода "Северный поток – 2", включённых в ежегодный проект оборонного бюджета, который должен быть одобрен".