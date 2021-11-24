СМИ: Байден решил помешать принятию новых санкций против "Северного потока – 2"
Для этого американскому президенту нужно заручиться поддержкой парламентариев, и такая работа уже ведётся.
Фото © Twitter / President Biden
Президент США Джо Байден намерен добиться, чтобы санкции против российского газопровода "Северный поток – 2" были исключены из оборонного бюджета Соединённых Штатов. Об этом пишет журнал Foreign Policy.
Как отмечает издание, "администрация Байдена без привлечения внимания добивается от союзников-демократов на Капитолийском холме отмены санкций в отношении вызвавшего споры российского газопровода "Северный поток – 2", включённых в ежегодный проект оборонного бюджета, который должен быть одобрен".
По данным журнала, госсекретарь Энтони Блинкен и другие высокопоставленные представители администрации лично обращались по телефону к некоторым конгрессменам, призывая их отменить соответствующие поправки к оборонному бюджету. В частности, якобы Белый дом пытается предотвратить введение санкций против задействованных в проекте компаний из Германии. Со стороны республиканцев же это вызывает гнев.
Лайф рассказывал, что только накануне Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком – 2". Газ в Европе тут же подорожал. В Госдепе после этого пригрозили новыми ограничениями против этого энергетического проекта. В Германии такое вмешательство во внутренние дела страны разозлило даже "Зелёных", которые изначально выступают против "Северного потока – 2".
Комментариев: 0