В норвежском рождественском ролике сделали из Санта-Клауса гея

Норвежская почтовая служба Posten предположила, что Санта-Клаус может быть геем. По крайней мере, такую роль ему отвели в рекламном ролике, появившемся в преддверии Рождества на YouTube-канале компании.

По сюжету мужчина по имени Гарри без рубашки спускается с лестницы, чтобы поймать Санту. Смущённый старик, увидев хозяина дома, намеревается броситься в дымоход. Однако в итоге это приводит к романтическим отношениям и поцелую спустя несколько лет.

Рекламный ролик делает отсылку к фильму "Когда Гарри встретил Салли", только вот в оригинальной картине рассказ шёл о гетеросексуальной паре в исполнении Билли Кристала и Мег Райан. Отмечается, что ролик посвящён 50-летию декриминализации гомосексуализма в Норвегии.