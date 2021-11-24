НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В норвежском рождественском ролике сделали из Санта-Клауса гея

Согласно сюжету, у сказочного персонажа завязываются романтические отношения с хозяином дома, куда он наведывается в сочельник.

24 ноября, 20:19
<p>Кадр из видео © YouTube/<a href="https://www.youtube.com/channel/UCsGSK3RtefGuR65juuVY8og" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Posten</a></p>

Кадр из видео © YouTube/Posten

Норвежская почтовая служба Posten предположила, что Санта-Клаус может быть геем. По крайней мере, такую роль ему отвели в рекламном ролике, появившемся в преддверии Рождества на YouTube-канале компании.

По сюжету мужчина по имени Гарри без рубашки спускается с лестницы, чтобы поймать Санту. Смущённый старик, увидев хозяина дома, намеревается броситься в дымоход. Однако в итоге это приводит к романтическим отношениям и поцелую спустя несколько лет.

Рекламный ролик делает отсылку к фильму "Когда Гарри встретил Салли", только вот в оригинальной картине рассказ шёл о гетеросексуальной паре в исполнении Билли Кристала и Мег Райан. Отмечается, что ролик посвящён 50-летию декриминализации гомосексуализма в Норвегии.

Почти 200 немецких актёров разом совершили каминг-аут

Почти 200 немецких актёров разом совершили каминг-аут

А ранее Лайф рассказывал, что в одном из номеров комиксов про Бэтмена Робин тоже оказался гомосексуалистом. Он пригласил на свидание своего давнего друга.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1