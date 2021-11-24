В норвежском рождественском ролике сделали из Санта-Клауса гея
Согласно сюжету, у сказочного персонажа завязываются романтические отношения с хозяином дома, куда он наведывается в сочельник.
Кадр из видео © YouTube/Posten
Норвежская почтовая служба Posten предположила, что Санта-Клаус может быть геем. По крайней мере, такую роль ему отвели в рекламном ролике, появившемся в преддверии Рождества на YouTube-канале компании.
По сюжету мужчина по имени Гарри без рубашки спускается с лестницы, чтобы поймать Санту. Смущённый старик, увидев хозяина дома, намеревается броситься в дымоход. Однако в итоге это приводит к романтическим отношениям и поцелую спустя несколько лет.
Рекламный ролик делает отсылку к фильму "Когда Гарри встретил Салли", только вот в оригинальной картине рассказ шёл о гетеросексуальной паре в исполнении Билли Кристала и Мег Райан. Отмечается, что ролик посвящён 50-летию декриминализации гомосексуализма в Норвегии.
А ранее Лайф рассказывал, что в одном из номеров комиксов про Бэтмена Робин тоже оказался гомосексуалистом. Он пригласил на свидание своего давнего друга.
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