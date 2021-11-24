Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах на транспорте 16 декабря

Ожидается, что новые меры по борьбе с пандемией коронавируса будут введены в России с февраля следующего года.

Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах 16 декабря. Об этом стало известно из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.