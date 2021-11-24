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Регион
Опубликовано 24 ноября 2021, 22:52

Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах на транспорте 16 декабря

Ожидается, что новые меры по борьбе с пандемией коронавируса будут введены в России с февраля следующего года.

Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах 16 декабря. Об этом стало известно из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.

Пока речь идёт только о первом чтении, дата рассмотрения закона во втором чтении ещё не определена.

Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в декабре
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах в декабре

Лайф напоминает, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.

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Фото © ТАСС / Максим Киселев

Артем Порвин
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