Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах на транспорте 16 декабря
Ожидается, что новые меры по борьбе с пандемией коронавируса будут введены в России с февраля следующего года.
Госдума может рассмотреть законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах 16 декабря. Об этом стало известно из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.
Пока речь идёт только о первом чтении, дата рассмотрения закона во втором чтении ещё не определена.
Лайф напоминает, правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Такая мера не будет распространена на посещение аптек, продуктовых магазинов и точек, реализующих товары первой необходимости. Также в кабмине рассказали, что определят дату, до которой на транспорт можно попасть с ПЦР-тестом вместо QR-кода. По словам Голиковой, эта система будет действовать до июня 2022 года.
Фото © ТАСС / Максим Киселев