В Италии ввели антиковидные сертификаты для общественного транспорта

Итальянские власти расширяют применение грин-пасса (антиковидного сертификата). Согласно решению правительства, его теперь будут требовать в общественном транспорте и региональных электричках, сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца после заседания совмина, на котором был одобрен соответствующий декрет.

"Мы расширяем использование ковид-сертификатов, которые широко уже используются, на гостиницы, региональные электрички и общественный транспорт", — сообщил министр.

Итальянское правительство также расширило список категорий граждан, которым необходимо пройти обязательную вакцинацию. Помимо медработников теперь это также обслуживающий персонал больниц, полицейские, военные и сотрудники образовательных учреждений.

Правительство также решило сократить срок действия грин-пасса с одного года до девяти месяцев. При этом теперь его сложнее получить. На основе результата теста на коронавирус этот документ действителен только для необходимой деятельности — работы и поездок. В остальных случаях его будут выдавать только вакцинированным и переболевшим гражданам.

Данное требование, распространяющееся на всю национальную территорию, пока будет действовать с 6 декабря по 15 января.