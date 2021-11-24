Байден обратился к Украине в день чествования жертв голодомора

Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон намерен всячески поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Такое заявление американский лидер сделал по случаю чествования в республике памяти жертв голодомора.

"Вспоминая боль и жертвы голодомора, Соединённые Штаты также подтверждают нашу приверженность сегодняшнему народу Украины и нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — приводит слова Байдена Белый дом на своём официальном сайте.

В заявлении Байдена также отмечается, что "украинский народ продемонстрировал свой дух и стойкость и в конечном счёте создал свободное и демократическое общество". Кроме того, глава США призвал вести постоянную работу по предотвращению таких трагедий в будущем и "возвысить тех, кто сегодня страдает под игом тирании".

На Украине голодомор объявили геноцидом и актом тоталитарного террора против жителей республики и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия властей Незалежной назвали попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народ. Напомним, что голод в СССР в 1932–1933 годах охватил основные зерновые районы Советского Союза, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, регионы Центрального Черноземья, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал. Также пострадали территории, входившие в состав Украинской и Белорусской ССР. В результате продовольственного кризиса в стране погибло, по разным оценкам, от семи до восьми миллионов человек различной национальности.