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Байден обратился к Украине в день чествования жертв голодомора

По мнению американского президента, украинский народ "создал свободное и демократическое общество".

24 ноября, 19:57
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/joebiden/photos/10158408843486104" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Джо Байден</a></p>

Фото © Facebook / Джо Байден

Президент США Джо Байден заверил, что Вашингтон намерен всячески поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Такое заявление американский лидер сделал по случаю чествования в республике памяти жертв голодомора.

"Вспоминая боль и жертвы голодомора, Соединённые Штаты также подтверждают нашу приверженность сегодняшнему народу Украины и нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", — приводит слова Байдена Белый дом на своём официальном сайте.

В заявлении Байдена также отмечается, что "украинский народ продемонстрировал свой дух и стойкость и в конечном счёте создал свободное и демократическое общество". Кроме того, глава США призвал вести постоянную работу по предотвращению таких трагедий в будущем и "возвысить тех, кто сегодня страдает под игом тирании".

Ужасы голодомора в СССР

Ужасы голодомора в СССР

На Украине голодомор объявили геноцидом и актом тоталитарного террора против жителей республики и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия властей Незалежной назвали попыткой политизировать историю и поссорить русский и украинский народ. Напомним, что голод в СССР в 1932–1933 годах охватил основные зерновые районы Советского Союза, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, регионы Центрального Черноземья, Казахстан, Западную Сибирь и Южный Урал. Также пострадали территории, входившие в состав Украинской и Белорусской ССР. В результате продовольственного кризиса в стране погибло, по разным оценкам, от семи до восьми миллионов человек различной национальности.

Ранее Лайф сообщал, что обнародована американо-украинская хартия о "стратегическом партнёрстве". В ней говорится, что США усилят сотрудничество с Киевом в таких сферах, как оборона и разведывательная деятельность.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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