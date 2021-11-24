В Латвии обвинили Россию в краже перспективной молодёжи

Ежегодно Латвия сталкивается с отъездом молодых людей в связи с проводимой в России политикой поддержки соотечественников. Местные СМИ отмечают, что по сути, это кража перспективной латвийской молодёжи в Латвии.

На эту проблему обратило внимание издание "Неакарига". Журналисты обратили внимание на объявление российского генконсульства о том, что набор в российские вузы для латвийцев продлён до 15 декабря. Обучение оплачивается за счёт средств федерального бюджета по квоте правительства Российской Федерации. В программе представлены более 500 российских вузов.

Издание отмечает, что после отбора документы наиболее потенциально полезных, способных, талантливых молодых людей, а также наиболее лояльных к России, направляются в Министерство образования РФ, оттуда в университеты, где и принимается решение о приеме из Латвии. Газета видит проблему в том, что скорее всего, такой человек потом будет лоялен Российской Федерации, как и его родители, а не латвийскому государству.